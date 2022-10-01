الكشف عن آخر مستجدات البحث عن ضحايا انهيار مبنى الكرادة

العالم-العراق

وقال المنسق الاعلامي للمديرية معاذ سلام :"حتى الان لم نتوصل الى جثث جديدة لضحايا تحت انقاض البناية المنهارة في الكرادة".

واضاف "تم التأكد من وفاة ٣ اشخاص وهم طفلة ووالدتها وشخص ثالث".

واكد سلام "نواصل العمل باعلى وتيرة حتى الوصول الى الجثث"، مستدركاً "فرق الادلة الجنائية متواجدة منذ اللحظة الاولى للتحقيق باسباب انهيار البناية".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في منطقة الكرادة وسط العاصمة، وإنقاذ 13 شخصًا من داخل البناية المنهارة في بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم اكد مصدر مطلع، ان المعلومات الأولية تشير الى ان أسباب الانهيار هو وجود اعمال ترميم في البناية.