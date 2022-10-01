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الوفد اليمني المفاوض: مارسنا ضبط النفس تجاه خروق الطرف الآخر لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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