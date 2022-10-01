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القوات المسلحة اليمنية: ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية لمتابعة تحذيراتنا وتعليماتنا

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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