رؤساء السلطات الثلاث يشيدون بالشعب الايراني الواعي

العالم - ايران

ففي اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد عصر اليوم السبت في ديوان رئاسة الجمهورية ، جرى مناقشة الاحداث الاخيرة في البلاد ودعوا الاجهزة المعنية للنهوض بدورهم بيقظة وجد وصولا الى استتباب الاستقرار والهدوء في البلاد والتصدي لمثيري الشغب وصون النظام والامن العام .

وأكد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على ضرورة التعرف على مؤامرات أعداء إيران وأعداء الثورة الإسلامية من قبل الإعلام والنخب واشادوا بالموطنين الشرفاء واصحاب البصيرة والوعي الذي احبطوا مخططات الاعداء المعقدة لاثارة الازمات في البلاد.

في هذا الاجتماع ، تم التأكيد على حماية حياة الناس وممتلكاتهم وكذلك نظام وأمن المجتمع كواحدة من الواجبات الجادة لنظام الحكم ، وفي هذا الصدد تم تكليف جميع المؤسسات المسؤولة بأداء واجباتها في اتجاه الحماية من خلال النشاط ومراقبة التطورات عن كثب ، لتوفير السلام والأمن للمجتمع.