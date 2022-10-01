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عشية انتهاء الهدنة في اليمن..

القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات البحرية التي لها وجهات الى دول العدوان

القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات البحرية التي لها وجهات الى دول العدوان
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

في وقت دعى فيه السفير الأمريكي في اليمن جميع الأطراف اليمنية لقبول تمديد الهدنة وتوسيعها أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية جاهزية القوات العسكرية عشية انتهاء الهدنة في البلاد.

العالم - اليمن

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية:

‏بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات الى دول العدوان وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية فإن القوات المسلحة تنبه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات وسنوافيكم بها فور إنتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة.

واضاف: إن القوات المسلحة وهي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة.

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