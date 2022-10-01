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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: أكرر دعوتي للقوى السياسية بالإسراع في الحوار الوطني والوصول إلى توافقات وطنية مرضية لجميع الأطراف

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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