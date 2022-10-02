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مصادر: قرب الافراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة المجمّدة الايرانية

مصادر: قرب الافراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة المجمّدة الايرانية
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

تحدثت مصادر ايرانية عن قرب الافراج عن أرصدة ايرانية مجمدة في اطار صفقة افراج عن سجناء بين ايران وأميركا والافراج عن أرصدة ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

العالم - إیران

يأتي ذلك في وقت بقيت مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي من دون نتيجة حتى الآن بسبب عدم قيام الاميركيين بحسم قرارهم السياسي ، لكن يبدو ان الجانب الاميركي يريد الآن متابعة موضوع الافراج عن أشخاص اميركيين محتجزين في ايران بالتزامن عن تحرير ارصدة ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

وقد أورد موقع "نور نيوز" الايراني ان الاسابيع الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بوساطة احدى دول المنطقة للافراج المتزامن عن سجناء بين ايران واميركا ومليارات الدولارات من الارصدة الايرانية المجمدة في اطار صفقة تحرير السجناء هذه.

وقال موقع نور نيوز ان ايران لم تقبل حتى الآن بنقل الارصدة الى حسابات معلنة لاعتبارات تتعلق بعمل المصارف وقد اعلنت عن ارقام حسابات جديدة بهذا الصدد.

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مصادر: قرب الافراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة المجمّدة الايرانية

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