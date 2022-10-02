الأمم المتحدة: إيران سمحت لأمريكي بمغادرة البلاد وأفرجت عن ابنه من الحجز

العالم - ايران

واضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن "سياماك نمازي نجل نمازي أفرج عنه أيضا".

وذكر المتحدث أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش ممتن للخطوة التي اتخذتها إيران.

وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش ناشد رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، بالسماح لباقر نمازي بمغادرة إيران لتلقي العلاج الطبي.

وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السلطات الإيرانية بشأن مجموعة من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع الإقليمي والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ولا تزال ظروف ما يبدو أنه إطلاق سراح مؤقت لكل من الأب والابن غير واضحة في هذا الوقت.

ونمازي هو واحد من ثلاثة أمريكيين على الأقل مسجونين في إيران بتهمة التجسس لواشنطن، وتؤكد الولايات المتحدة إصرارها على تحريرهم بينما تجري مفاوضات غير مباشرة مع طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب.

وسياماك نمازي رجل أعمال اتهم بالتعاون مع حكومة معادية، أما باقر نمازي، فهو مسؤول سابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أصله من إيران ويحمل الجنسية الأمريكية، وقد احتجز في سبتمبر 2016 عندما سافر إلى طهران.

وأطلق سراح باقر نمازي في أوائل 2020، لكنه منع من الحصول على جواز سفر لمغادرة البلاد، بينما لا تعترف إيران بازدواج الجنسية.