الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار.. العراق بداية طريق إعادة الإستقرار

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

العراق يشهد منذ أيام تطورات متسارعة لإيجاد أرضية للخروج من الإنسداد السياسي.

العالم - باختصار

تصنيف :

روابط ذات صلة

العراق.. حصيلة جديدة لمصابي التظاهرات من المدنيين والامن

تظاهرات في العراق بذكرى حراك تشرين والمتظاهرون يجتازون جسر الجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا ما علق به الشيخ الخزعلي حول تظاهرات 'تشرين'

المشاط يمهل الشركات الناهبة لثروات اليمن ٢٤ ساعة

باختصار.. العراق بداية طريق إعادة الإستقرار

رفع الحواجز الكونكريتية من شارع حيوي وسط بغداد

تعليقا على خطاب سيد المقاومة.. إعلام الاحتلال :"السيد نصر الله نجح في معركة الوعي"

الاحتلال يجرف أراضٍ في بورين جنوب نابلس