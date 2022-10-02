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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: أكرر دعوتي للقوى السياسية بالإسراع في الحوار الوطني والوصول إلى توافقات وطنية مرضية لجميع الأطراف
القوات المسلحة اليمنية: ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية لمتابعة تحذيراتنا وتعليماتنا
الوفد اليمني المفاوض: نؤكد على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار
الوفد اليمني المفاوض: نحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات الى طريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم من التدابير التي تخفف معاناة شعبنا
الوفد اليمني المفاوض: خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة
الوفد اليمني المفاوض: قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم
الوفد اليمني المفاوض: لم يكن لدينا أي أجندة خاصة سوى مصلحة شعبنا وحقوق مواطنينا الإنسانية والقانونية
الوفد اليمني المفاوض: مارسنا ضبط النفس تجاه خروق الطرف الآخر لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء
الوفد اليمني المفاوض : منذ بدء الهدنة ورغم ما شابها من تأخير إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام
مدفعية القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران تستهدف بالمدفعية والقذائف مقر الارهابيين الانفصاليين في منطقة كردستان العراق
باختصار.. العراق بداية طريق إعادة الإستقرار
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الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش
العراق يشهد منذ أيام تطورات متسارعة لإيجاد أرضية للخروج من الإنسداد السياسي.
العالم
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باختصار
تصنيف :
باختصار
كلمات دليلية :
العراق
مجلس النواب العراقي
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