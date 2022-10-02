مواقع التواصل تندد بجريمة جماعة جيش العدل الارهابية

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وفتح مسلحون إرهابيون النار باتجاه المصلين بعد خروجهم من مسجد المدينة، ثم شنوا هجوما على مركز للشرطة بالقرب من المكان، وفق ما أعلنه قائد شرطة المحافظة، كما أن مثيري الشغب هاجموا مركزين آخرين للشرطة.

وأعلنت وسائل اعلام تابعة لما يسمى جماعة "جيش العدل" الإرهابية، تبني هذه الزمرة التكفيرية مسؤولية الاعمال الارهابية التي وقعت يوم الجمعة في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

من جهة اخری، نظّم طلبة عدد من الجامعات الايرانية مظاهرات سلمية يوم السبت، طالبوا خلالها متابعة حادث وفاة المرحومة "مهسا أميني" حتى الكشف عن ملابسات الموضوع بشكل كامل.

وفي الكويت فقد كان لافتاً خسارة الإعلاميّة المطبّعة فجر السعيد، وحُصولها فقط على 400 صوت في الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة الكويتي.

السعيد كانت أعلنت تأييدها التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن الشعب الكويتي يُؤيّد التطبيع، وهي تُمثّله والأغلبيّة الصّامتة منه على حد زعمها، لكن الكويتيون عبّروا عن شماتتهم بخسارتها، وسُقوط مشروعها التطبيعي الذي لا يجد تأييداً من المواطنين الكويتيين المتضامنين على الدّوام مع فلسطين وقضيّتها.

وفي مجال اخر، تصدّر اسم الطفل الفلسطيني ريان سليمان، ذو سبعة أعوام، مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية بعدما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه توفي بسكتة قلبية إثر اقتحام جيش الاحتلال منزل عائلته جنوب بيت لحم، فيما اشار والد ريان الى ان أحد الجنود ظل يركض وراء ريان حتى مات الطفل "من الخوف".

اما في روسيا فقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضم اربع اقاليم اوكرانية الى الاراضي الروسية، مشيرا الى ان مواطني هذه المقاطعات باتو مواطنين روس الى الابد، وأضاف بوتين أن روسيا ستقوم بكل شيء للدفاع عن أراضيها، وعلى نظام كييف احترام ما وصفه بالإرادة الشعبية، مشدداً على أن "القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم".