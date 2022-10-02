ضبط شحنة اسلحة واعتقال عدد من المهربين في كرمانشاه غرب ايران

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الاحد، حذر العميد جاويدان مثيري الشغب والفوضى والمخلين بالنظام وامن الشعب قائلا: انه وفي ظل السيطرة والتنسيق الممتاز بين الاجهزة الشرطية والاستخبارية والامنية والقضائية سوف لن يبقى اي اجراء من قبل مثيري الفتنة خافيا عن اعيننا وسيكون التعامل معهم جادا وحازما وبلا تسامح.

واعلن عن تحديد واعتقال عدد من مثيري الشغب المسلحين الذين أطلقوا النار على القوى الامنية والشرطية خلال أعمال الشغب الأخيرة ، وأضاف: ان الأشخاص الذين شاركوا بشكل ما ، وادوا دورا تحريضيا وقياديا في أعمال الشغب الأخيرة ، أو وضعوا أماكنهم وسياراتهم تحت تصرف مثيري الشغب سيتم جلبهم وملاحقتهم عبر التنسيق مع القضاء ذلك لان الامن خط احمر بالنسبة لقوى الامن الداخلي.

واضاف: خلال أعمال الشغب الأخيرة في مدينة كرمانشاه ، قام افراد يستقلون سيارة باطلاق النار على افراد قوى الامن الداخلي الذين ردوا عليهم ما ادى الى اصابة قائد السيارة.

وتابع: هناك افراد يستغلون الاحداث ويقومون بتهريب أسلحة وذخائر ومعدات إلى البلاد ، وفي هذا الصدد ، تم رصد وتفكيك عصابة واعتقال افرادها.

وقال العميد جاويدان: تم في هذا الاطار ضبط سيارة تحمل 32 قطعة سلاح حربي (مسدسات قتال حربية) وتم اعتقال المتهمين.