إصابة مستوطن بإطلاق نار على حافلة في نابلس.. واعتقالات ببيت لحم

العالم - الإحتلال

ونشرت مواقع فلسطينية تسجيلا مصورا يظهر سيارة مسرعة أطلق راكبوها النار صوب سيارة وحافلة للمستوطنين، ومن ثم انسحبت مسرعة من المكان.



وأعلنت مجموعات عرين الأسود في نابلس تبنيها لعملية إطلاق النار، في حين أغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى مدينة نابلس، ما تسبب في أزمة خانقة في المكان.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من مدينة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عيسى حجازي، وحمادة حسين حجازي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في منطقة شارع الصف وسط المدينة.