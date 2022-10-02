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الصحة السورية: 524 إصابة مثبتة بالكوليرا و36 وفاة مسجلة

الصحة السورية: 524 إصابة مثبتة بالكوليرا و36 وفاة مسجلة
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 524 إصابة، توزعت في حلب 346، ودير الزور 72، والحسكة 34، والرقة 26، واللاذقية 20، وحمص 6، والسويداء 6، ودمشق 5، ودرعا 3، والقنيطرة 1.

العالم - سوريا

ووفق بيان للوزارة بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 36، توزعت في حلب 31، والحسكة 3، ودير الزور 2، مشيرة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

وجددت الوزارة دعوتها إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة، والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وشرب المياه من مصدر آمن، وإذا تعذر إيجادها يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق، إضافة إلى ضرورة غسل الفواكه والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة، وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته، وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.

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