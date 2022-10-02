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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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اللواء حسين سلامي: العدو كان يريد ان يرسخ الاسلام فوبيا لدى الشباب لكن شهدنا مجددا تسابق هؤلاء الشباب للدفاع عن المقدسات
اللواء حسين سلامي: العدو اعتمد الحرب الثقافية للسيطرة على العقول لزعزعة الايمان والعقيدة لدى الشعب الايراني
اللواء حسين سلامي: العدو اعتمد الحرب الثقافية للسيطرة على العقول لزعزعة الايمان والعقيدة لدى الشعب الايراني
اللواء حسين سلامي: العدو كان يهدد الامن في المنطقة ولكن كل ما خطط له لم يتطابق مع الحقيقة التي يعيشها مجتمعنا
اللواء حسين سلامي: الشعب الايراني تجاوز مرحلة الحظر
اللواء حسين سلامي: قادتنا الشهداء رحلوا كي لايستطيع العدو ان يحدد علاقاتنا ويفرض القيم علينا
اللواء حسين سلامي: قادتنا الشهداء رحلوا من بيننا لتبقى ارادتنا هي التي تحكمنا
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: أكرر دعوتي للقوى السياسية بالإسراع في الحوار الوطني والوصول إلى توافقات وطنية مرضية لجميع الأطراف
القوات المسلحة اليمنية: ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية لمتابعة تحذيراتنا وتعليماتنا
الوفد اليمني المفاوض: نؤكد على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار
اللواء حسين سلامي: قادتنا الشهداء رحلوا من بيننا لتبقى ارادتنا هي التي تحكمنا
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش
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