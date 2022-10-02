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اللواء سلامي:  قادتنا الشهداء رحلوا من بيننا لكي لايستطيع العدو فرض قيمه علينا

اللواء سلامي:  قادتنا الشهداء رحلوا من بيننا لكي لايستطيع العدو فرض قيمه علينا
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان قادتنا الشهداء رحلوا من بيننا لتبقى ارادتنا هي التي تحكمنا ولكي لايستطيع العدو ان يحدد علاقاتنا ويفرض قيمه علينا .

العالم - ايران

واعتبر اللواء حسين سلامي في تصريحات له اليوم الاحد، ان فترة الدفاع المقدس شكلت نقطة الانطلاق في حربنا مع الذين لايريدون لنا الحرية والتطور واضاف : العدو غير استراتيجيته وقام بالتخطيط لاستهداف الشعب الايراني بكافة ادواته كالحظر ولكن ماذا حصل من ذلك ، الشعب الايراني تجاوز مرحلة الحظر .

وتابع قائلا : ان العدو كان يهدد الامن في المنطقة ولكن كل ما خطط له لم يتطابق مع الحقيقة التي يعيشها مجتمعنا ولذلك فانه اعتمد الحرب الثقافية للسيطرة على العقول لزعزعة الايمان والعقيدة لدى الشعب الايراني .

واشار اللواء سلامي الى ان العدو كان يريد ان يرسخ الاسلام فوبيا لدى الشباب لكن شهدنا مجددا تسابق هؤلاء الشباب للدفاع عن المقدسات واضاف : اخر خطط العدو هي العمل على انزال الشباب الى الشوارع .

يتبع ..

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