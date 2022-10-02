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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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اللواء حسين سلامي: سننتقم لشهدائنا كالشهيد الحاج قاسم سليماني وسنعمل على ان لايكون لكم اي اثر على هذه الارض
اللواء حسين سلامي: قائدنا قام بنزع سلاح العدو عدة مرات وان هذه الارادة الربانية هزمت العدو عدة مرات ولا يوجد معنى لكلمة الهزيمة لدى شعبنا
اللواء حسين سلامي: شبابنا سيعودون وينضمون الى صفوف الشعب ضد الاعداء وسيسيرون بعقيدة وارادة قوية
اللواء حسين سلامي: ايران الكبيرة لن تسمح بدخول اي عنصر من الاعداء الى اراضيها
اللواء حسين سلامي: لن نسمح للعدو ان يصطاد شبابنا بشباكه
اللواء حسين سلامي: اخر خطط العدو هي العمل على انزال الشباب الى الشوارع
اللواء حسين سلامي: العدو كان يريد ان يرسخ الاسلام فوبيا لدى الشباب لكن شهدنا مجددا تسابق هؤلاء الشباب للدفاع عن المقدسات
اللواء حسين سلامي: العدو اعتمد الحرب الثقافية للسيطرة على العقول لزعزعة الايمان والعقيدة لدى الشعب الايراني
اللواء حسين سلامي: العدو اعتمد الحرب الثقافية للسيطرة على العقول لزعزعة الايمان والعقيدة لدى الشعب الايراني
اللواء حسين سلامي: العدو كان يهدد الامن في المنطقة ولكن كل ما خطط له لم يتطابق مع الحقيقة التي يعيشها مجتمعنا
اللواء حسين سلامي: اخر خطط العدو هي العمل على انزال الشباب الى الشوارع
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش
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