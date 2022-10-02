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اللواء حسين سلامي: قائدنا قام بنزع سلاح العدو عدة مرات وان هذه الارادة الربانية هزمت العدو عدة مرات ولا يوجد معنى لكلمة الهزيمة لدى شعبنا

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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