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استشهاد تعبوي اصيب قبل ايام على يد مثيري الشغب في قشم جنوب ايران

استشهاد تعبوي اصيب قبل ايام على يد مثيري الشغب في قشم جنوب ايران
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم جزيرة قشم جنوب ايران محمد محمد حسيني عن استشهاد احد افراد التعبئة مساء السبت والذي كان قد أصيب في هجوم لمثيري الشغب قبل عدة ايام.

العالم - ايران

وقال محمد حسيني في حديث لمراسل وكالة "فارس" في بندرعباس صباح اليوم الاحد: ان التعبوي "مجتبى أميري دوماري" ، أحد المدافعين عن أمن هذا القضاء (جزيرة قشم)، الذي كان قد أصيب بالرصاص في هجوم وحشي شنه مثيرو شغب مسلحون قبل 10 ايام، استشهد مساء أمس في مستشفى "الشهيد محمدي" في بندرعباس متأثراً بجراحه العميقة.

وكان هذا الشهيد المدافع عن الامن قد شاهد تمزيق علم الجمهورية الإسلامية وصور الشهداء وراية العزاء الحسيني من قبل مثيري الشغب وحين محاولته التصدي لهم اطلقوا عليه عيارين ناريين ما ادى الى اصابته بجراح عمقية، نقل على اثرها الى المستشفى في بندرعباس ، الى ان استشهد مساء السبت.

واوضح حاكم جزيرة قشم انه تم حتى الآن من قبل الاجهزة الامنية رصد واعتقال عدد كبير من العناصر الرئيسية لأعمال الشغب التي وقعت مساء الاربعاء قبل الماضي ، الذين أضرموا النار في سيارة للشرطة ، ودمروا مبنى مكتب إمام الجمعة ، وأهانوا المقدسات.

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استشهاد تعبوي اصيب قبل ايام على يد مثيري الشغب في قشم جنوب ايران