مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شرق نابلس+ صور

العالم - الإحتلال

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس:"إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين بعد اغلاقه بالاتجاهين".

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على مدخل بلدة بيت فوريك.

وافاد الهلال الأحمر انه تعامل مع عشرات حالات الإختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة عند الحاجز.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية اعلنت صباح اليوم اصابة مستوطن 40 عاما، جراء إطلاق نار نحو حافلة للمستوطنين قرب بيت فوريك شرق نابلس.