الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مواجهات مندلعة..

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شرق نابلس+ صور

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شرق نابلس+ صور
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

هاجم مستوطنون، صباح اليوم الاحد، مركبات المواطنين بالحجارة عند مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

العالم - الإحتلال

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس:"إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين بعد اغلاقه بالاتجاهين".

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على مدخل بلدة بيت فوريك.

وافاد الهلال الأحمر انه تعامل مع عشرات حالات الإختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة عند الحاجز.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية اعلنت صباح اليوم اصابة مستوطن 40 عاما، جراء إطلاق نار نحو حافلة للمستوطنين قرب بيت فوريك شرق نابلس.

المزید من الصور

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شرق نابلس+ صورمستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شرق نابلس+ صورمستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شرق نابلس+ صور

روابط ذات صلة

إصابة مستوطن بإطلاق نار على حافلة في نابلس.. واعتقالات ببيت لحم

الاحتلال يجرف أراضٍ في بورين جنوب نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بحضور وزير الداخلية وقائد قوى الامن الداخلي؛ البرلمان الايراني يناقش اعمال الشغب الأخيرة وكيفية السيطرة عليها

فوائد ذهبية للتفاح الأخضر

حملة اعتقالات يشنها الإحتلال فجر اليوم في الضفة والقدس

مواجهات مندلعة.. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شرق نابلس+ صور

المؤتمر الدولي السادس والثلاثون للوحدة الإسلامية سيعقد بطهران

استشهاد تعبوي اصيب قبل ايام على يد مثيري الشغب في قشم جنوب ايران