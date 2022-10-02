الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي: التوقيع على اتفاق عن ترسيم الحدود البحرية أصبح قاب قوسين أو أدنى

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهدنة اليمنية تنتهي اليوم وصنعاء تحذر "قد نعود مجددا"

توغل امريكي خطر في كازاخستان عبر أنشطة المختبرات البيولوجية

مراسلة العالم: اصابة رجل امن سوري في درعا جنوبي سوريا

اللواء باقري: الطالب الجامعي يتحمل مسؤولية خطيرة ومهمة في مواجهة التهديدات المقبلة

كيف يقرأ كلام السيد نصر الله في المرحلة الراهنة؟

للخروج من المأزق السياسي.. البلغاريون يعودون إلى مراكز الاقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامين!