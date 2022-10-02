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الهدنة اليمنية تنتهي اليوم وصنعاء تحذر "قد نعود مجددا"

الهدنة اليمنية تنتهي اليوم وصنعاء تحذر
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

حملت صنعاء دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات بشأن الهدنة التي تنتهي مساء الأحد إلى طريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم من التدابير التي تخفف معاناة الشعب اليمني

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الهدنة اليمنية تنتهي اليوم وصنعاء تحذر "قد نعود مجددا"

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