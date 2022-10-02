شاهد: ايران وموقها الرائد عالمياً في مجال تقنيةالنانو

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النانو في معرضه الثالث عشر في العاصمة، طهران. تقنيه النانو او تقنية الصغائر، العلم الذي يهتم بدراسه معالجه المادة علي المقياس الذري او الجزيئي، تقينة انطلقت في ايران بشكل مبرمج منذ عام الفين وخمسة، وآخرالمعلومات تقول انها ضمن الدول المتفوقة في هذه التقنية، وفي اروقة المعرض نشاهد الابتكارات الايرانية الجديده في مجال النانو.

وقال رئيس مركز الأبحاث الناوية للجامعة الإسلامية الحرة، فرع طهران محمد رضا غلابي:"المعرض يركز علی منتجات مختلفة في مجال الطب ومخبريات التشخيص البايولوجي والزراعة وغيرها من المنتجات التي تعتمد علی تقنية النانو ويساعد في التعريف بالمنتجات داخل البلاد وخارجها وتصديرها".

تكنولوجيا الجزيئات او النانو، علم كيميايي يرتبط بخواص المادة ويساعد على تحسين كيفية الاشياء وتصغير حجمها قدر المستطاع، فهو يشكل نقلة نوعية في التكنولوجيا التي تواكب ايران تطورها، وهي تفتح ابواب المستقبل.

وقال علي رضايي وهو مدير ضمان الجودة في شركة ايرانية:"تنتج شركتنا منتجات صيدلانية نانوية منها الادوية المضادة للسرطان والجلدية والمكملات المقوية للجسم".

وقال مهران مهرزاد وهو مدير قسم الأبحاث في شركة ايرانية:"شركتنا شركة معرفية تعمل في مجال تكنولوجيا النانو وتنتج القرطاسية المضادة للبكتيريا والتي بإمكانها القضاء علی البكتيريا الضارة لليدين بتقنية النانو".

المساهمة في تسويق تكنولوجيا النانو هي مهمة معرض إيران نانو لاكتشاف وإطلاق بحوث تكنولوجيا النانو وإمكانات الصناعة، وتعزيز البحث والتعاون في مجال تكنولوجيا النانو، وتوفير الفرصة لمشاركة شركات النانو تكنولوجيا في الأسواق الدولية، وزيادة الوعي بالتكنولوجيا النانوية، والتي تساعد إلى التقدم التكنولوجي من خلال عرض احدث منتجات النانو ومعدات المختبرات في هذا المجال.

مجالات علمية كثيرة دخلت فيها ايران فاتحة ابواباً واسعة من التطور والتقدم ومنها تقنية النانو التي أصبحت فيها متقدمة عالمياً.