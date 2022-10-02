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الإيراني نادريان بمنصب رئيسي في منتدى الدول المصدرة للغاز

الإيراني نادريان بمنصب رئيسي في منتدى الدول المصدرة للغاز
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

عين الإيراني "محمد أمين نادريان" بمنصب رئيس دائرة الاقتصاد وتقدير الطاقة في الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العالم GECF.

العالم - إيران

وانعقد الاجتماع الرابع والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العالم "GECF" في الفترة 27 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2022 في الدوحة.

واختار ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماع محمد أمين نادريان بمنصب رئيس دائرة الاقتصاد وتقدير الطاقة في الأمانة العامة للمنتدى لفترة ثلاث سنوات.

ويعود هذا النجاح إلى الكفاءة العلمية والمهنية لمرشح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وهنأ الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز "محمد هامل"، وأعضاء الهيئة التنفيذية للمنتدى، ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا النجاح.

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