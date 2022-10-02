واقع وقوة ايران بعد 40 عاماً من الحصار والحظر

خاص بالعالم

فقد نشر موقع المونيتور الامريكي تقريراً قال فيه: ناقش الجنرال مايكل اريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الامريكية مع القادة العسكريين في "اسرائيل" والسعودية والكويت مساراً سلساً لتشابك انظمة الدفاع الجوي في جميع انحاء المنطقة بهدف تحسين الدفاع ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار الايرانية.

وتابع الموقع قائلا: ان البنتاغون لايزال بحاجة الى توضيح استراتيجيته في الشرق الاوسط، لكن حتى الآن، تشير جميع الدلائل الى نهج بسيط، تفتقر خريطة طريق القيادة المركزية الامريكية التي رفعت عنها السرية من اجل مبادرة أمنية اقليمية الى الارتباطات الاقتصادية والسياسية لاحياء فكرة حقبة ترامب عن "الناتو العربي".

واضاف الموقع" اعتقد ان ايران الان في أقوى موقع استراتيجي لها منذ ث3ورة 1979، يمكن للصواريخ الباليستية الايرانية ان تغطي الآن اجزاء من اوروبا.

ولتسليط على هذا الموضوع يستضيف البرنامج من العاصمة اللبنانية بيروت، الباحث في العلاقات الاقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..