العالم - روسيا

وقال في حديث لوكالة "تاس" على هامش المنتدى المالي العالمي (Ecumene 2022): "أظهر التصريح الأخير للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يعتبر التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول التي لا توجد لها أراضي في منطقة القطب الشمالي، مثل الصين، الأمر الذي يعتبره الحلف تهديدا لأمنه، لزيادة تواجده في الشمال".

وأضاف كورتشونوف: "يتطور مثل هذا النزاع، بالطبع، في ظروف غياب أي حوار بمشاركة الدول التي توجد لها أراضي في منطقة القطب الشمالي، ويزيد من خطر اندلاع نزاع، وقد يثير حوادث عسكرية في المنطقة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا تشعر بالقلق بسبب الزيادة الكبيرة في نشاط الناتو بمنطقة القطب الشمالي، بما في ذلك الدول غير الإقليمية من أعضاء الحلف، مثل بريطانيا.

وشدد الخبير على أن "روسيا بصفتها أكبر دولة في منطقة القطب الشمالي تنفذ مهام واسعة لصالح تطوير هذه المنطقة، وتعمل وستعمل ما بوسعها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث".