العراق.. مقتل إرهابي والقبض على آخرين في محافظات مختلفة

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وقال رسول في بيان، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، مصطفى الكاظمي، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بالاشتراك مع ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والقوة الجوية العراقية وأبطال طيران الجيش العراقي بتنفيذ واجب في جبال بادوش بمحافظة نينوى"حسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وأضاف، أن "العملية الأمنية أسفرت عن قتل احد الإرهابيين اثناء اشتباكات مباشرة جرت في أحد الأنفاق، حيث حاول الإرهابي الهرب من قبضة القوات الأمنية، إلا أنهم أردوه قتيلًا على الفور وتبين بأنه يرتدي حزامًا ناسفًا".

وأشار إلى، أنه "تم تفجير كامل الانفاق التي كان يتخذها هؤلاء الإرهابيين كملاذ آمن لهُم".

وعلى صعيد مُتصل، أوضح رسول، أن "الجهاز نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة في مُحافظات مُختلفة، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعـش أحدهم في العاصمة بغداد، أضافة إلى العثور على كدس للعتاد في قرية تل خربة بمحافظة نينوى بدلالة احد الإرهابيين".

وأكد، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بتنفيذ واجباته النوعية البطولية وسيبقى السد المنيع للشعب العراقي من عصابـات داعـش الإرهابيـة والمجاميع التكفيرية".

وحسب وكالة الأنباء العراقية، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الخامسة عشرة تم نصب كمين محكم وعلى اثره القي القبض على (4) ارهابيين في سيطرة تل فارس في الموصل"، مبيناً أنه "بعملية استباقية وجهد استخباري مميز لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة تم نصب كمين القي على اثره القبض على (4) ارهابيين في سيطرة التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "مفارز الاستخبارات العسكرية لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة نصبت كمينا استناداً لمعلومات دقيقة وعلى اثره القي القبض على متهم في سيطرة جسر الصديقية مشترك مع فوج طوارئ 11 شرطة الانبار والحشد الشعبي".

وتابع أنه "تم تسليم الأرهابيين ميدانياً واصولياً للجهات المعنية بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".