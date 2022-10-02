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السفن السياحية الإيرانية ستنقل المسافرين إلى مونديال قطر

السفن السياحية الإيرانية ستنقل المسافرين إلى مونديال قطر
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية على أكبر صفائي، أن السفن السياحية الإيرانية جاهزة لنقل المسافرين إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022.

العالم - إيران

وأشار مساعد وزارة الطرق والتنمية الحضرية في تصريح للمراسلين في مدينة بوشهر (جنوب إيران) اليوم الأحد، إلى تدشين الخط البحري لنقل المسافرين بين إيران وقطر من قبل شركة الملاحة الإيرانية، وقال: سيتم تدشين خط ملاحي للركاب بين موانئ بوشهر وكيش في إيران والدوحة بقطر، وقد أعدت شركة "والفجر" للملاحة طوافة لهذا الغرض.

وأضاف: إن سفينتين سياحيتين تابعتين للقطاع الخاص تخضعان لإصلاحات كبيرة وستكون جاهزتين للتشغيل مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إلى حل مشكلة الوقود المدعوم لنشاط خطوط الشحن، وقال: تم تخفيض سعر حوالي 1100 لتر من الوقود إلى 300 تومان لكل لتر بموافقة الحكومة، الأمر الذي كان له أثر كبير على تطوير نقل الركاب البحري.

وتابع صفائي قائلا: خفضت رسوم الموانئ في مجال نقل الركاب البحري بنسبة 90٪، لكن لم يتم تحديد أسعار تذاكر السفر إلى قطر لحد الآن.

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