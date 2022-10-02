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باختصار.. أوكرانيا .. قصة ضم وسيناريوهات محتملة

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين الإستفتاءات الروسية بمناطق بأوكرانيا .

العالم - باختصار

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