حرس الثورة: الجماعات الانفصالية ستتلقى ضربات قاتلة من قواتنا

العالم - إيران

وقالت في هذا البيان: مما لا شك فيه أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تترك الهجوم على أمن وأرواح الشعب وقواته دون رد، وعلى الأعداء الحاقدين وخاصة الجماعات الانفصالية وأعوانها أن تعرف أن أبناء إيران الإسلامية لن يغفلوا للحظة عن حماية الثورة وإنجازاتها، وسيرصدون كل مؤامرات الأعداء وفتنهم العمياء بعيون يقظة وإشراف استخباراتي كامل، وسيوجهون لتلك الجماعات ضربات قاتلة.

وهنأت استخبارات حرس الثورة الإسلامية باستشهاد الجنرال الشهيد حميدرضا هاشمي ورفاقه الشهداء، وقالت: مما لا شك فيه أن أبناء شعب إيران الإسلامية سينتقمون من الأعداء لدماء شهداء زاهدان الطاهرة، ولن يتركوا هجمات الإرهابيين ومثيري الشغب الجبانة دون رد، وبعون الله سيقضوا على تحركات الأعداء الوحشية والعمياء.