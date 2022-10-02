الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

فتاة فلسطينية تنفذ عملية طعن في سجن ريمون بصحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة ما اصاب احدى السجانات بجروح طفيفة

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين إيران والهند في طهران

شاهد بالفيديو.. بعد عبور إيان؛ فلوريدا تشبه مدينة خارجة من حرب مدمرة

السجن لمدون سعودي لمعارضته التطبيع مع الكيان الصهيوني

أردوغان: أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم “طوعاً”

"الأماكن المهددة بقنابل النووية"!.."تهديدات موسكو النووية تثير القلق في واشنطن"

شاهد بالفيديو.. مئات القتلی والجرحی في مباريات کرة القدم في اندونيسيا