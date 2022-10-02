أردوغان: أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم “طوعاً”

العالم - سوريا

وقال أردوغان أمام البرلمان التركي أمس السبت “منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سوريا العام 2016، عاد نحو 526 ألف سوري طوعا الى المناطق الأمنية التي أقمناها في شمال البلاد”.

وأعلن الرئيس التركي في الأشهر الأخيرة أنه يعد لعودة مليون من اللاجئين السوريين على أساس طوعي من أصل 3,7 ملايين لاجئ مسجلين رسميا في تركيا.

وبدعم من المجتمع الدولي، يأمل اردوغان بـ”مواصلة تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سوريا، آخر منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة تابعة لها وتنشر فيها أنقرة قوات احتلالها للأراضي السورية".

وأصبحت قضية “اللاجئين السوريين” موضوعا ساخنا في تركيا، قبل ثمانية أشهر ونصف شهر من موعد الانتخابات الرئاسية وفي وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية ونقدية حادة.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة التركية تستمر بالضغط على أردوغان من خلال مطالبة السلطات بإعادة ملايين السوريين إلى بلادهم .

ويتعرض السوريون في تركيا لحملات تضييق، وعنصرية، لدفعهم باتجاه العودة إلى بلادهم، عدا عن حملات الاعتقالات والترحيل اللتان تمارسهما حكومة تركية.