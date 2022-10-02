مئات القتلی والجرحی في مباريات کرة القدم في اندونيسيا

العالم - رياضة

في أحدث مأساة في تاريخ كوارث التدافع في ملاعب ومدرجات كرة القدم، سقط مئة وأربعة وسبعون شخصاً مصرعهم واُصيب نحو مئتين آخرين إثر أعمال شغب أعقبت مباراة محلية لكرة القدم في محافظة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

واقتحم مشجعو نادي أريما في ملعب كانجوروهان في مدينة مالانغ الشرقية أرض الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا، وهي الخسارة الأولى منذ أكثر من عقدين أمام منافسهم اللدود.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين وهم يركضون إلى أرض الملعب بعد صافرة النهاية. وقالت الشرطة الإندونيسية إن نحو 3 آلاف شخص نزلوا إلى وسط ملعب كرة القدم بحثا عن لاعبين ومسؤولين.

وتدخلت الشرطة وأطلقت قنابل الغاز في محاولة لإقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات، الأمر الذي أدى الی إرتباك المشجعين وإسراعهم في الخروج، وحدث تدافع بين المشجعين ومات كثيرون بسبب الدهس والاختناق.

وفيما يذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا ينبغي استخدام الغاز للسيطرة على الجمهور من قبل الشرطة خلال مباريات كرة القدم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي تسبب بالتدافع والدهس المميت.

وعلقت مباريات الدوري الإندونيسي لأسبوع عقب وقوع الحادث. وتضرر الملعب بشكل كبير، واحترقت سيارتان إحداهما تابعة للشرطة.

بدورها اعتذرت الحكومة الإندونيسية عن الحادث ووعدت بالتحقيق في ملابسات التدافع. وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه يأمل أن تكون هذه 'آخر مأساة كرة قدم في البلاد'، بعدما أمر بوقف جميع مبارايات الدوري الإندونيسي حتى انتهاء التحقيقات.

وأمر الرئيس ويدودو فتح تحقيق في أمن مباريات كرة القدم في البلاد وقال في خطاب متلفز انه علی وزيري الرياضة والشباب والشرطة الوطنية ورئيس الاتحاد الوطني الأندونيسي لكرة القدم اجراء تقييم شامل لمباريات كرة القدم والاجراءات الامنية.

بدوره قال وزير الرياضة والشباب الإندونيسي زين الدين أمالي انه يأسف لهذا الحادث، المؤسف وأضاف انه سيتم مناقشة منع الجماهير من حضور المباريات.