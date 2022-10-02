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بالصور.. المدفعية التركية تقصف قرى في ريف حلب الشمالي

بالصور.. المدفعية التركية تقصف قرى في ريف حلب الشمالي
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في سورية بأن تقصف قوات الاحتلال التركي اليوم الأحد، براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية قرى الشيخ عيسى و بيلونية بريف حلب الشمالي بسورية.

العالم - سوريا

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