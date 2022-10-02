ايران تتصدر المجموعة الثالثة وتتأهل للدور ربع النهائي

خاص بالعالم

ايران استهلت مشوارها في البطولة وهي حاملة اللقب في الدورة الماضية ضمن المجموعة الثالثة التي تضم اسود فارس واندونيسيا ولبنان والمنتخب التايواني، حيث حققت انتصاراً مستحقا على إندونيسيا بخماسيةٍ بيضاء في الجولة الأولى لتتصدر المجموعة بعد تعادل لبنان مع تايوان ضمن المجموعة ذاتها.

وكان سعيد عباسي نجم المباراة بتسجيله هدفَيْن فيما جاءتْ الأهدافُ الثلاثةُ الأخرى عن طريق مسلم اولاد قباد ومهدي أسدشير والقائد حسين طيبي.

أما في الجولة الثانية لم يجد المنتخب الايراني اي صعوبة أمام تايوان أكتسح منافسه بعشرة أهداف مقابل هدف واحد.

ومثل المباراة الأولى برز سعيد عباسي في هذه المباراة ايضا وسجل ثلاثية مع القائد حسين طيبي.

هذا الفوز رفع رصيد ايران الى ست نقاط مع خمسة عشر هدف، فيما استقبلت شباكها هدفا وحيدا لتحجز مكانها رسميا في الدور ربع الهائي بالعلامة الكاملة بغض النظر على لقاءها أمام لبنان، وبفارقِ ثلاثِ نقاطٍ عن إندونيسيا التي صعِدتْ إلى مركزِ الوصافة بفوزِها الكبير على لبنان بسبعةِ اهدافٍ لهدفَين.

وتمتلك إيران أقوى فريق كرة قدم داخل الصالات في آسيا وقد فازت اثنتي عشر مرة في بطولة آسيا وكان افضل تصنيف لها المركز الثالث بعد البرازيل واسبانيا عام الفين و تسعة عشر.

وتمكن المنتخب الايراني من الوصول إلى نهائيات كأس العالم عام الفين وسبعة المصغرة التي أقيمت في البرازيل.

وفي كأس العالم في عام الفين وستة عشر التي أقيمت في كولومبيا، تمكن من أن يصبح ظاهرة البطولة بإقصاء البرازيل، الفريق الأكثر تتويجا في العالم، في مرحلة الإقصاء، وأخيراً بالفوز على البرتغال، في مباراة الترتيب، احتلت المركز الثالث في هذه البطولة.