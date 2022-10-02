الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي يهاجم "جبهة الخلاص" بعد ساعات من تأكيدها النزول إلى الشارع

الرئيس التونسي يهاجم
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد جبهة الخلاص الوطني، بسبب مواقفها المعارضة، وانتقادات قياداتها الدستور، والمرسوم الانتخابي، ونظام الحكم الجديد.

العالم- تونس

وقال سعيّد "من يتحدث عن الخلاص يعرف نفسه أنه تم الخلاص منه"، مضيفاً "الخلاص ممن؟ يتحدثون عن الخلاص والجبهات والديكتاتورية ويكيلون الاتهامات بكل الوسائل، سب وشتم في وسائل الإعلام من قبل مجموعات معروفة تنتمي إلى نفس اللوبي ثم يقولون ديكتاتورية".

وتابع قائلاً: "أي ديكتاتورية؟ مَن جرت ملاحقته من أجل موقفه؟ انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد، ومن كانوا خصماء اتحدوا اليوم وأصبحوا متحالفين ونسوا أنفسهم سنة 2013 عندما كانوا يرقصون أمام المجلس، واليوم أصبحوا حلفاء، لكن هناك قانون ولا بد من تطهير البلاد".

وتأتي تصريحات سعيد بعد سويعات من اجتماع عقدته جبهة الخلاص أكدت فيه أنها مستهدفة من قبل سعيد، وأنها تعد للنزول بقوة إلى الشارع من جديد منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وتعد جبهة الخلاص، أبرز مكوّنات المعارضة التونسية، تكوّنت في مايو/أيار 2022، وتضم مجموعة من الأحزاب والتيارات والشخصيات المعارضة لانقلاب 25 يوليو/تموز.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة متواصلة منذ 15 شهراً، منذ حل البرلمان المنتخب، وإقالة الحكومة، وتعليق العمل بدستور 2014، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الانتخابات، وتعطيل الهيئات المستقلة. وازدادت الأزمة عمقاً بتفرّد سعيد بالسلطات وتمريره دستوراً صاغه بمفرده على الاستفتاء في 25 يوليو الماضي، ومن بعده إصداره مرسوماً انتخابياً لتركيز مجلس نيابي جديد.

ويُعدّ سعيّد لأول انتخابات تشريعية منذ فرض الدستور الجديد في 17 ديسمبر/كانون الأول، وتقوم الانتخابات وسط مقاطعة حزبية وسياسية واسعة، في خطوة اعتبرها معارضوه مرحلة جديدة لتثبيت الانقلاب.

روابط ذات صلة

تونس.. مسؤول باتحاد الشغل يدعو لإنقاذ البلاد من وضع خطير

المرزوقي: الدولة العميقة تستعد للتخلص من سعيّد

تونس تقف إلى جانب ليبيا حتى تستكمل مسارها السياسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشطاء مواقع التواصل يشيدون بخطوة ناصر القرني

إجماع وطني في العراق على إكمال جلسات البرلمان وتمرير مرشح رئاسة الحكومة

القوات المسلحة اليمنية تمنح الشركات النفطية فرصة للمغادرة

عندما يشفق النظام السعودي على الشعب الإيراني!

الاحتلال يعتقل أطفالا من القدس دون معرفة الأسباب!

انقلابيو بوركينا فاسو يتظاهرون ضد التدخل الفرنسي