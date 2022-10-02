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قادة الانقلاب في بوركينا فاسو يصدرون بيانا

قادة الانقلاب في بوركينا فاسو يصدرون بيانا
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أصدر قادة الانقلاب الذي أعلن الجمعة الماضي في بوركينا فاسو بيانا بثه التلفزيون الوطني يطالبون فيه بالهدوء ويدعون المتظاهرين إلى وقف الهجمات على السفارة الفرنسية والقاعدة العسكرية الفرنسية في البلاد.

العالم - افريقيا

تعهدوا بإعادة النظام والأمن تدريجياً للبلاد.

وقال قادة الانقلاب يوم أمس:"إن رئيس البلاد، بول هنري داميبا، لجأ قبل الانقلاب إلى قاعدة عسكرية فرنسية، مما دفع مؤيديهم إلى الاحتجاج ومهاجمة القاعدة".

ومنذ إعلان إبراهيم تراوري قائدا عسكريا جديدا في البلاد يوم الجمعة، أصبح الوضع متوترا بسبب مخاوف من استمرار الصراع على السلطة داخل الجيش.

وشهدت بوركينا فاسو انقلابين هذا العام.

وفي كلتا الحالتين كان السبب المعلن من جانب قادة الانقلاب هو استمرار الفشل في وقف الهجمات الإرهابية في البلاد.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس قال قائد الانقلاب العسكري الرائد إبراهيم تراوري إن بول هنري سانداوغو داميبا لجأ لقاعدة فرنسية ويخطط لهجوم مضاد بينما نفت الخارجية الفرنسية أنباء عن لجوء الرئيس المخلوع في بوركينافاسو إلى قاعدة عسكرية تابعة لها، أو أي علاقة لها بما يحدث في البلاد.

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