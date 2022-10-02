الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المجلس السياسي الأعلى في اليمن: نحذر الشركات النفطية العاملة في دول العدوان من مواصلة أعمالها حال أصر العدوان على مواصلة حصاره وعدوانه

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتلى وجرحى من "قسد" جراء انفجار شرقي دير الزور

بطولة اسيا لكرة الصالات ايران تتصدر المجموعة الثالثة وتتأهل للدور ربع النهائي

نشطاء مواقع التواصل يشيدون بخطوة ناصر القرني

إجماع وطني في العراق على إكمال جلسات البرلمان وتمرير مرشح رئاسة الحكومة

القوات المسلحة اليمنية تمنح الشركات النفطية فرصة للمغادرة

عندما يشفق النظام السعودي على الشعب الإيراني!