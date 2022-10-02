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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: قواتنا المسلحة قادرة من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا من موارده

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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