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المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: سأستمر في المفاوضات مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق على وجه السرعة

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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