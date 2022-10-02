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المبعوث الأممي يعلن فشل تمديد هدنة اليمن

المبعوث الأممي يعلن فشل تمديد هدنة اليمن
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية.

العالم-اليمن

وعبر المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث إن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان.

وقال غروندبرغ، في بيان صدر عن مكتبه: "أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية".

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف.

وقال: "كما أحثهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل سبل المؤدية للسلام. في النهاية، يحتاج اليمنيون إلى إنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية متفاوض عليها".

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