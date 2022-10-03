مصر تفتح الباب لجذب الاستثمارات الأجنبية

العالم - مصر

من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا، للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح المحافظ ما تم إنجازه من تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.

في السياق ذاته، وجه الرئيس بالاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية.​

وفي وقت سابق، بحث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، مع خبراء الري الحديث والصرف ‏في البنك الدولي التنسيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الري الحديث في مصر.‏

ولفت سويلم إلى أن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك فإنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية اعتمادا على قواعد علمية"، وفقا لبيان رسمي من وزارة الموارد المائية والري المصرية.