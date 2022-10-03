الإمارات: التجارة غير النفطية مع الصين زادت 78.5% في 10 سنوات

العالم - الامارات

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين خلال الفترة من 2012-2021 بنسبة 78.5% لتلامس ما قيمته 223.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 125.1 مليار درهم في العام 2012.

وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة حوالي 1.72 تريليون درهم، منها 1.53 تريليون درهم واردات، وحوالي 64 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، وقرابة 121 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأظهرت البيانات أن النصف الأول من العام الجاري سجل تبادلا تجاريا غير نفطي بين الإمارات والصين بقيمة 118.4 مليار درهم توزع بين واردات بقيمة 102.7 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 5.5 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 9.8 مليارات درهم.

وسجل العام 2017 أعلى حجم تبادل تجاري خلال العقد الماضي بقيمة 195.6 مليار درهم وبزيادة بلغت 15%، مقابل حجم التجارة في العام 2016 والبالغ 170.1 مليار درهم.

وعن أبرز 5 سلع صدرتها الإمارات إلى الصين، كشف البيانات أن بوليمرات الإيثيلين تصدرت المركز الأول بقيمة 4 مليارات درهم، يليها بوليمرات البروبلين بقيمة 1.9 مليار درهم، وزيوت لفت بقيمة 1.4 مليار درهم، وبقايا وخردة نحاس بقيمة 0.6 مليار درهم، وبقايا استخلاص الزيوت الدهنية بقيمة 0.57 مليار درهم.

أما عن أهم السلع التي جرى استيرادها من الصين خلال 2022، فتصدرت أجهزة اتصالات القائمة بقيمة 70 مليار درهم، يليها في المركز الثاني آلات معالجة البيانات بقيمة 23.6 مليار درهم.

فيما حلت بالمرتبة الثالثة من الواردات، لقاحات للطب البشري بقيمة 4.1 مليارات درهم، ورابعا شاشات عرض بقيمة 2.5 مليار درهم، وخامسا أجهزة سماعات ومكبرات صوت بقيمة 2.5 مليار درهم.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أظهرت بيانات واردة من الهيئة العامة للجمارك بالصين، أن قيمة التجارة الثنائية بين الصين والإمارات وصلت إلى حوالي 46.03 مليار دولار أمريكي في فترة يناير (كانون الثاني) – يونيو (حزيران) 2022، بزيادة 46.4% على أساس سنوي.

وبنفس الفترة، بلغت قيمة صادرات الصين إلى الإمارات العربية المتحدة حوالي 24.52 مليار دولار أمريكي، بزيادة 23% على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة وارداتها من الأخيرة حوالي 21.51 مليار دولار أمريكي، بزيادة 86.9% قياسا إلى نفس الفترة من العام الفائت.