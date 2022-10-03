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مراسل العالم: مدينة رام الله ومخيم الجلزون تشهدان حدادا عاما على استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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