الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: اشتباكات مسلحة بالقرب من حاجز بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. قطر تكشف عن زي طواقم الأمن في كأس العالم

بري: دعوتي للتوافق الرئاسي لا تعني إجماع النواب والجلسة قريبة

قطر تغازل العاملين في الأمن السيبراني بعلاوة 50%

اتفاق الترسيم على السكة.. ولقاء عون بري ميقاتي اليوم

الشيخ قاووق: انتخاب رئيس جديد بإرادة وطنية فرصة حقيقية للانقاذ

صنعاء تُحكِم استعداداتها.. البحر وُجهةً للتصعيد