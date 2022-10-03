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النائب الأول للرئيس الإيراني يزور موسكو

النائب الأول للرئيس الإيراني يزور موسكو
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني أن النائب الأول للرئيس محمد مخبر سيشارك في المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين بدعوة من رئيس الوزراء الروسي.

العالم - ايران

وسيعقد المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين يوم الخميس 6 أكتوبر في موسكو.

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