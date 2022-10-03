شاهد.. ماذا بعد انتهاء مدة الهدنة في اليمن؟

العالم - خاص بالعالم

الموقف الاممي هذا، ياتي في اعقاب اخفاقات شابت الهدنة سابقا، بينها عدم التزام دول تحالف العدوان بتعهداتها، الامر الذي دفع صنعاء الى وضع شروط للقبول بتمديدها.

ومن بين الشروط إنهاء دول التحالف عدوانها وحصارها فورا كما اعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله "مهدي المشاط"، وهدد بان صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار، وستضع جميع المطارات والموانئ في دول العدوان في مرمى نيرانها.

ودعا المجلس السياسي الأعلى، الشركات النفطية العاملة في دول تحالف العدوان الى عدم مواصلة أعمالها هناك كي لا تكون عرضة للخطر.

امر اكد شدد عليه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" بمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة، وهدد في تغريدة، بحرمان الرياض وابو ظبي من مواردهما إذا أصرا على حرمان الشعب اليمني من موارده.

الى ذلك، قال عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض "عبد المجيد الحنش" إن صنعاء ليست ضد تمديد الهدنة، لكنها لا تقف مع هدنة صورية.



والأحد، انتهت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان الماضي وتم تمديدها مرتين، بهدف وقف القتال وتخفيف من الازمات عن الشعب اليمني التي تعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن تحالف العدوان قام بخرق الهدنة عدة مرات ولم يطبق البنود الخاصة برفع الحصار البحري والجوي والبري على الشعب اليمني.