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مصادر فلسطينة : جيش الاحتلال يدعي ان الشابين الشهداء بالقرب من مخيم الجلزون حالوا تنفيذ عملية دهس

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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