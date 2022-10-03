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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل ما حدث في مخيم الجلزون

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في رأم الله إن ذوي شهداء مخيم الجلزون يؤكدون أن الشبان كانوا يسيرون بشكل عادي عندما أطلق النار عليهم وان سيارتهم لم تهدف للقيام بعملية دهس.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الفجر الأخيرة من اليوم الإثنين أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة فلسطينية بالقرب من مخيم الجلزون شمال مدينة رأم الله المحتلة، مما أدى إلى استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخر كان معهم يستغل السيارة.

وأضاف، أن بحسب رواية الاحتلال الإسرائيلي بأن قواتها كانت تقوم بعمليات عسكرية في مخيم الجلزون، وعندما قامت بالانسحاب من المكان، أقدمت سيارة فلسطينية مسرعة بالقرب من ضاحية التربية والتعليم القريبة من المخيم باقتحام المنطقة متوجهة نحو جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على السيارة.

وأوضح مراسلنا، أن الشهود العيان المتواجدين في مكان الحادث وأهالي الشهداء فندوا رواية الاحتلال الإسرائيلي، بأن سيارة الشبان كانت تسير مسرعة من أجل القيام بعملية دهس، أن الشبابيين أعدما بدم بارد على يد قوات الاحتلال.

اوضح مراسلنا، أن مدينة رام الله مغلقة بالكامل، وأعلن فيها الحداد والإضراب العام، وأن الحداد يخيم على مدينة رام الله والقرى والمخيمات المحيطة بها.

وأشار مراسلنا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في حالة استنفار كامل، وخلال الساعات الماضية قامت باعتقال 16 فلسطينيا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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