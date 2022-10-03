الكاظمي يصل أربيل لاجراء سلسلة من اللقاءات

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة أربيل لإجراء سلسلةٍ من اللقاءات مع مسؤولين منطقة كردستان، والمشاركة في حفل الاستذكار والاحتفاء بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية، والذكرى السنوية الخامسة لرحيل الرئيس جلال طالباني"، مبيناً، أن "الكاظمي سيلقي كلمةً يتطرق فيها إلى مستجدات المشهد السياسي".

وأضاف أن رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني كان في استقبال الكاظمي لدى وصوله إلى مطار أربيل.

وأكد، أن الكاظمي سيلتقي كُلّاً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والرئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزرائها مسرور بارزاني، حيث سيتباحث في العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان العراق، و"أهمية تعزيز التفاهمات المبنية على الحوار البنَّاء".