أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 03 أكتوبر 2022

جمهوري اسلامي ..

مجلس الشورى الإسلامي يدرس مستجدات الإضطرابات الأخيرة , ووزارة الأمن تحذر الزمر الإرهابية

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية تتحدث عن إصطدام مفاوضات تمديد الهدنة بطريق مسدود

اطلاعات ..

الكيان الصهيوني يعترف بفشله مقابل حزب الله في قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

ايران ..

الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية يؤكد ضرورة تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة في العراق

افتاب يزد ..

رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظم يحث القوى السياسية على تسريع الحوار الوطني

آرمان ملي ..

المؤشرات لا تدل علي أن هناك إتفاقا قريبا في مفاوضات إحياء الإتفاق النووي

سياست روز ..

محافل دبلوماسية غربية تستبعد قبول عضوية أوكرانيا بحلف الناتو مؤكدة .. عضويتها غير عقلاني

مردم سالاري ..

مخاوف في الإتحاد الأوروبي من التداعيات السلبية لوصول اليمين المتطرف للسلطة في إيطاليا

ابرار ..

رفع التجميد عن أموال إيرانية بمليارات الدولارات في بنوك كوريا الجنوبية

وطن امروز ..

تقارير عن إعدامات ميدانية لعسكريين أرمينيين أسرى على يد قوات جمهورية أذربيجان

كيهان ..

القضاء السعودي يحكم بالسجن خمسة وعشرين عاما على مواطن انتقد التطبيع مع "إسرائيل"..

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( تكرار الخيانة ).. امريكا وحليفاتها بحلف الناتو لوحت للرئيس الاوكراني بورقة الانضمام لعضوية هذا الحلف لدفعه لاتخاذ مواقف متصلبة في الخلافات العالقة مع الجار الروسي القوي ,وحدث ماحدث بعدها ..إن الغرب ورط أوكرانيا لأنه كان يعرف أن موسكو لن تتساهل بقضايا تعتبرها تهديدا لسيادتها فمخططه كان إستنزاف روسيا على حساب اوكرانيا وشعبها ووحدة اراضيها ايضا, فما يهم الغرب هو اضعاف روسيا في حرب استنزاف, وهذه الحقيقة اتضحت للعيان تماما باشهر من الحرب الدائرة باوكرانيا .

واليوم كشف الغرب عن خيانة اخرى لاوكرانيا تمثلت في رفضه الضمني لطلب الرئيس الاوكراني الانضمام لعضوية الناتو بعد ان حققت روسيا اهدافها من عملياتها العسكرية باوكرانيا وتردد الغرب من تصعيد المواجهة معها.

خراسان ..

في الشان اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( محاولات اللحظة الأخيرة لإنقاذ السعودية )..كثف مبعوث الامم المتحدة في اليمن من تحركاته وجهوده لضمان تمديد الهدنة طارحا مقترحات جديدة في اللحظات الاخيرة لانتهاءها, ولكن لايبدو ان حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء في وادي الموافقة على مثل مقترحات تعتبرها حافلة بالثغرات ونقاط الضعف.. في الواقع التحالف السعودي لم يلتزم ببنود الهدنة التي تم تمديدها أكثر من مرة بل إستغلها لتعزيز قدراته ومواقفه الميدانية فحسب.

صنعاء دأبت ومنذ ابرام هذه الهدنة قبل اشهر على التحذير من انتهاكات متواصلة لبنودها من قبل التحالف السعودي , ان هذه الهدنة وتمديداتها المستمرة اعطت التحالف السعودي فرصة لتعزيز موقفه الميداني بمحافظة مأرب الاستراتيجية وتأخير مواجهته لهزيمة كبرى , كما وفرت له فرصة لتقوية دفاعاته الصاروخية . كان من المفروض ان تمهد الهدنة الطريق امام ايجاد حل سياسي لكن التحالف السعودي لم يبد اي توجه لتحقيق هذا الهدف.

قدس ..

تساءلت صحيفة قدس في مقالها عن الازمة الاوكرانية ( هل بات إنهاء الحرب الأوكرانية ممكنا؟) قائلة ..الرئيس الروسي اعلن عن ضم اربعة مقاطعات اوكرانية لروسيا استنادا على نتائج استفتاءات عامة فيها دعت الى ذلك.

ان هذا التطور بات يطرح تساؤلات جدية عن المسار الذي ستأخذه الازمة الاوكرانية بعدها , وهل ستتجه نحو تصعيد اكثر خطورة ام نحو التهدئة بنحو ما .

الرئيس الروسي دعا بعد ضمه تلك المقاطعات الأربع لوقف الحرب وبدء مفاوضات على أساس حالة الأمر الواقع.

وهذا يعني ان مستقبل الازمة بات مرهونا بالقرار الذي سيتخذه الرئيس الاوكراني, فأما قرار بمواصلة الحرب رغم كل التبعات الاكثر خطورة على اوكرانيا والعالم او محاولة تقليص الخسائر وقبول حالة الامر الواقع على مرارته خاصة مع تنصل الغرب من قبول عضوية اوكرانيا بالناتو وبدء البلدان الاوروبية بالتململ من وطأة دعم اوكرانيا.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( قلق أوروبي من إستدارة إيطاليا لليمين المتطرف) ..هناك مخاوف جدية في بروكسل من ان يؤدي وصول التيار اليميني الاكثر تطرفا للسلطة في ايطاليا الى تغيير الموازنات بشكل يهدد بتفكك الاتحاد الاوروبي برمته.

إن فوز حزب " إخوة ايطاليا " ذو التوجهات الفاشستية بزعامة جورجيا ميلوني في الإنتخابات الإيطالية جرس إنذار لمستقبل الإتحاد الأوروبي.

فهذا الحزب معروف بتوجهاته القومية المتطرفة وبرؤيته العنصرية التي تعيد لذاكرة ايطاليا والعالم حقبة حكومة موسوليني الفاشية بروما, والخطر سيبلغ اوجه بالنسبة للاتحاد الاوروبي في حالة نجاح هذا الحزب بتشكيل حكومة بمفرده حيث سيتحرك عندها بمسار الانسحاب من عضوية هذا الاتحاد.

ان خروج ايطاليا التي تمتلك ثالث اكبر اقتصاد باوروبا من الاتحاد الاوروبي سيكون ضربة قاصمة لهذا النادي الاوروبي بعد ضربة البركسيت البريطاني والتهديدات المتمثلة بزيادة قدرة التيارات اليمينية المتطرفة بفرنسا وبولندا والسويد .

كيهان ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة كيهان متسائلة ( هل ستستـأنف الضربات اليمنية للعمق السعودي والإماراتي؟).. انتهت الهدنة باليمن بعد تمديها مرارا لمدة شهرين بكل مرة , وهناك اجواء ترقب بشأن امكانية تمديدها ام لا , خاصة في ظل عدم التزام التحالف السعودي ببنودها بالشكل اللازم وانتهاكاته المستمرة لوقف اطلاق النار ومماطلاته بشأن رفع الحصار عن الحديدة.

انتهاء الهدنة يزيد إحتمال إستئناف القوات اليمنية المشتركة لضرباتها الصاروخية وللهجمات بالمسيرات على أهداف بالعمق السعودي والأماراتي.

ان حكومة الانقاذ اليمنية التزمت تماما بالهدنة املا في ان تكون مقدمة لوقف العدوان ولخروج قواته من الاراضي اليمنية ولانهاء ماساة الشعب اليمني, الا ان التحالف استغلها لتعزيز قدراته على مواصة العدوان.

ان صنعاء حذرت مرارا من ان استمرار العدوان سيدفعها لتصعيد ضرباتها الاستراتيجية في عمق بلدان التحالف وكشفت عن قدرات عسكرية استراتيجية جديدة في استعراضين عسكريين بالحديدة وصنعاء الاسابع الماضية.